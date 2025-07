CdS - Conte concederà due giorni di riposo prima della partenza per Castel di Sangro

Napoli - Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi ci sarà l'ultimo allenamento a Dimaro prima del ritorno a Napoli come spiega il Corriere dello Sport:

"La squadra scriverà oggi l'ultimo atto: sessione mattutina di allenamento e poi arrivederci alla prossima estate. Il gruppo lascerà Dimaro e la Val di Sole e si dirigerà all'aeroporto di Verona: il decollo verso Capodichino è in agenda intorno alle 14. Conte ha concesso due giorni di riposo prima del nuovo appuntamento: la squadra si ritroverà mercoledì e raggiungerà in bus Castel di Sangro, in Abruzzo, sede della seconda fase della preparazione estiva fino al 14 agosto".