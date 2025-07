Gazzetta punta su Noa Lang: "Dribblerà avversari e banalità"

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport punta su Noa Lang per la prossima stagione:

“Il bla bla scontato, zeppo di frasi fatte, a cui ricorrono i calciatori, non gli appartiene. Noa Lang è un ragazzo originale, in campo e fuori. Ama la musica, è un rapper, e, alla prima conferenza stampa nel Napoli, ha risposto senza timore alla domanda inevitabile su Kvaratskhelia. Nel calcio, chi gioca all’ala è un tipo speciale, balla di continuo sul confine della linea laterale, vive di scatti e di dribbling. Lang, cresciuto alla scuola dell’Ajax, non fa eccezione. Saltare l’uomo e crossare o tirare, questo è il suo gioco. Sembra facile, ma non lo è, e non è neppure banale”.