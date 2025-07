Napoli, ultimo giorno di allenamento a Dimaro: lavoro tecnico-tattico e aerobico

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Si è concluso con l'allenamento di questa mattina il ritiro estivo di Dimaro Folgarida. La SSC Napoli fa rientro in Campania per organizzare la partenza verso Castel di Sangro, dove la preparazione proseguirà. Intanto, attraverso i propri canali ufficiali, la SSC Napoli ha diramato l'ultimo report di allenamento in Trentino:

"Ultimo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli. Gli azzurri si sono allenati dopo l'amichevole vinta contro il Catanzaro. I partenopei hanno svolto lavoro tecnico-tattico e a chiudere un intenso allenamento aerobico".