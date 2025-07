Antonio Conte versione militare! Il ricordo di Luigi Garzya: "Anche noi dovevamo rispondere alla chiamata" | FOTO

Un Antonio Conte come quasi mai si era visto. Il tecnico della SSC Napoli in versione "militare": è così che compare nella foto pubblicata da Luigi Garzya, ex compagno di squadra ai tempi del Lecce. L'ex calciatore, oggi allenatore, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae proprio insieme a Conte e Walter Monaco durante il periodo di leva militare.

"Quanti ricordi questa foto, con i miei amici Antonio Conte e Walter Monaco, all'epoca tutti e tre giocatori del Lecce. Quando la leva era obbligatoria, anche noi calciatori ovviamente, dovevamo rispondere alla chiamata. Facevamo parte della "Compagnia Atleti", dove ci davano l'opportunità di allenarci e giocare la domenica. C'era anche la Nazionale Militare, con la quale ho vinto un Mondiale!".