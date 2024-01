Simeone, risposta da applausi della moglie a Lautaro: "Vincere con l'arbitro a favore è facile..." | FOTO

Notizie calcio. L'Inter si aggiudica la Supercoppa contro il Napoli, ma non mancano le polemiche arbitrali per la condotta di Rapuano: il totale cambio di criterio nella gestione dei cartellini tra primo e secondo tempo, ha portato alla discussa espulsione di Simeone che ha di fatto deciso la gara.

Supercoppa, lady Simeone replica a Lautaro

Una decisione contestatissima dalla panchina partenopea e non solo: anche la moglie del 'Cholito', Giulia Coppini, si è resa protagonista di un post social (poi cancellato) in risposta alle dichiarazioni rese dal capitano interista Lautaro Martinez al termine dell'incontro: ""Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore direi di sì...".

