Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, direttore di Tv Luna, ha twittato riguardo la trattativa tra la Ssc Napoli e Fernando Llorente, attaccante svincolato

"La pista Llorente non solo è vera ma è stata avviata già da settimane e non da qualche giorno. Secondo il Napoli lo spagnolo dovrebbe fare quello che ha fatto al Tottenham: l’ariete per sbloccare partite “storte”".