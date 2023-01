Follia tifoso Juve: "Infami, i romani vi hanno rotto il culo", poi la minaccia: "Dopo Ciro Esposito, occhio che..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Anziché spegnere le polemiche, c'è chi alimenta odio. E lo fa alla vigilia di Napoli-Juventus. Un tifoso di fede bianconera, via Tik Tok, ha infatti pensato bene di commentare i fatti degli scontri tra ultrà con parole molto dure:

"Napoletani, vi si riconosce ovunque: avete fatto l'ennesima figura degli infami, perché è quello che siete: degli infami. Avete fatto l'agguato ai romani, i romani scendono, si compattano, vi rompono il culo e scappate: i romani vi fanno sempre piangere, com'è sta storia, napoletani? Siete proprio degli infami, come popolo e tifoseria. Ridicoli, chapeau ai romani sempre tosti, vi faranno sempre piangere, sempre. In finale di Coppa Italia ve ne hanno lasciato uno a terra (Ciro Esposito, ndr), occhio che non ce ne lasciate un secondo, manica di me**e. Siete una manica di infami, e la pagherete sempre".

Una minaccia, neanche troppo velata. Incredibile come, a vent'anni dall'avvento del web, le persone non abbiano ancora compreso la responsabilità che si ha nel diffondere con cotanta facilità dei contenuti così violenti e ricchi d'odio. Raggiungendo quasi 100 mila persone (visualizzazioni) con il video su Tik Tok.

