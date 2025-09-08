"Chi è favorito fra Inter e Napoli per lo Scudetto?", arriva la risposta di Piotr Zielinski

Ultime news Serie A - Direttamente dalla nazionale (domenica ha realizzato un assist con la Polonia contro la Finlandia) Piotr Zielinski ha fatto il punto sulla stagione che attende l'Inter di Chivu. E ha parlato a SportMediaset anche del confronto col Napoli. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno la Juventus "Sarà una partita difficilissima", e lo stesso ex Napoli ci tiene a fare meglio rispetto alla passata stagione:

"Voglio far vedere lo Zielinski prime.Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità e potrò dare tanto alla squadra. Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime".

Su Juve-Inter:

“Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano”.

Moduli?

"Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo, dove mi metterà il mister darò il massimo e quindi in base al modulo penso mi troverò bene comunque”.

Su PSG-Inter 5-0:

“Nessuno strascico, è il passato, siamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti. L’Inter deve puntare sempre in alto, in tutte le competizioni e cercare di vincere".

Sulla sfida col Napoli:

“Chi è favorito? Si vedrà, noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.