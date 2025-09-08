Al Lido Varca d'Oro la prima edizione del Torneo Beach Soccer promosso dalla Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso: i dettagli

Ultime calcio - La Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso ha organizzato presso il Lido Varca d'Oro (Marina di Varcaturo - Giugliano in Campania) la prima edizione del Torneo Beach Soccer, che culminerà con la premiazione in un grande evento domenica 14 settembre 2025. Partecipano i 200 giovani atleti iscritti alla scuola calcio, per una competizione che avrà come protagonisti sportività e divertimento.

Il torneo si inserisce in un momento di grande sviluppo per la Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso, che si appresta a vivere una stagione 2025/26 ricca di novità, guidata ovviamente da Ciro Caruso, fondatore della scuola, che ha assunto negli ultimi mesi un ruolo chiave nella scoperta di giovani talenti nazionali grazie alla sua nomina a responsabile scouting per l’Italia di Lian Sports, una delle agenzie di procuratori sportivi più influenti al mondo.