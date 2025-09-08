Camolese: "Milinkovic è stato criticato per anni, ma dobbiamo dire le cose come stanno"

Le Interviste  
Camolese: Milinkovic è stato criticato per anni, ma dobbiamo dire le cose come stanno

Ultime notizie SSC Napoli - Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, parla a Tuttosport.

Milinkovic Savic ha chiuso con un’ultima stagione positiva dopo annate non sempre entusiasmanti… 

«Milinkovic è stato criticato per anni, ma dobbiamo dire le cose come stanno. Credo che tra le altre lui abbia pagato anche il derby, perché il derby è una di quelle partite che segna molte volte i giocatori e gli allenatori. Non è arrivato come un portiere già affermato, è arrivato come una scommessa che la società comunque ha vinto. Il ragazzo doveva passare attraverso una fase di maturazione e questo è scontato, perché quando prendi un portiere giovane, è così. Sono stati bravi gli allenatori, ma pure la società a metterlo nelle condizioni di diventare più bravo di quando è arrivato».  

