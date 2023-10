Notizie calcio. L'urlo "The Champions" dello stadio Maradona è da sempre un momento da brividi per ogni tifoso azzurro. Ieri, nella prima stagionale in casa contro il Real Madrid, i decibel si solo alzati a dismisura durante l'inno della competizione europea.

Sui social sta spopolando un gesto di Politano, che prima del suddetto urlo ha "tappato" le orecchie al bambino di fronte a lui, ben consapevole del boato che di lì a poco sarebbe arrivato.