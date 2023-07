Notizie Calcio Napoli - Il collega Luca Cerchione ha rivelato sui suoi canali social un'indiscrezione su Khvicha Kvaratskhelia e la presenza del suo agente a Dimaro nei giorni scorsi:

"Nelle settimane scorse c’è stato un forte pressing del Manchester City per Kvaratskhelia ma il Napoli, complice anche la volontà del 77, ha resistito. Da qui la convocazione a Dimaro da parte del club per l’agente Mamuka Jugeli al fine di trovare velocemente l’accordo per il rinnovo".