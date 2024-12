Formazioni ufficiali Udinese-Genoa: le scelte di Runjaic e Vieira

Formazioni ufficiali Udinese-Genoa: squadre in campo nel lunch match della 14a giornata di Serie A. I friulani giocano per vincere e provare a seguire sempre più la scia dell'alta classifica, considerando il -1 e -2 da Bologna e Milan, e liguri per allontanarsi invece dalla zona retrocessione distante appena un punto. E' attesa ora per le formazioni ufficiali Udinese-Genoa.

Formazioni ufficiali Udinese-Genoa

Udinese - in attesa di comunicazione

- in attesa di comunicazione Genoa - in attesa di comunicazione

Probabili formazioni Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2) : Okoye; Giannetti, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

: Okoye; Giannetti, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic. Genoa (3-5-1-1): Leali; Bani, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Udinese-Genoa

Il calendario vedrà Genoa-Torino sabato 7 dicembre alle 15.00 e Monza-Udinese lunedì 9 dicembre alle 20.45.