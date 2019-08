Dove vedere Juventus-Napoli, Sky o Dazn? Streaming e Tv! Inizio ore 20:45

Dove vedere Juventus-Napoli? La squadra di Ancelotti affronta nella seconda giornata di Serie Ala Juventus allenata dall'ex tecnico Maurizio Sarri, allenatore che non sarà a disposizione per Juve-Napoli. La gara sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Sabato 31 agosto: Juventus-Napoli allo stadio Allianz Stadium. Inizio partita alle ore 20:45 su Sky Sport

Juventus Napoli Sky

Dove vedere Juventus Napoli in Tv

Juve-Napoli Sky - La gara tra Juventus e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. La prima giornata di campionato sarà in esclusiva su Sky Sport e non sarà visibile su DAZN.

Juve Napoli streaming, dove vederla

Dove guardare in streaming Juventus -Napoli? L'amichevole sarà visibile su Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre tramite l'abbonamento al pacchetto calcio di Sky Sport.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming