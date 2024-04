Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: gioca El Azzouzi, Cannavaro si affida a Lucca

Bologna-Udinese, fischio d'inizio alle 15.00 allo stadio Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta potrebbe agganciare la Juventus in classifica, mentre i friulani ora guidati da Fabio Cannavaro scenderanno in campo per evitare l'incubo della Serie B.

Formazioni ufficiali Bologna-Udinese

Diramate le formazioni ufficiali: