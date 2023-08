Infortunio Kvaratskhelia: zoppica vistosamente, grossa fasciatura alla gamba sinistra | FOTO E VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Non ha calciato neanche i rigori di Napoli-Girona, perché soccorso a terra dal dott. Canonico dopo un brutto scontro di gioco: stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia, uscito dolorante dal campo dopo l'amichevole al Patini.

E come raccolto da CalcioNapoli24, zoppicante, con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra: Kvaratskhelia è stato super disponibile coi tifosi lasciando lo stadio ma era in evidente difficoltà per il problema alla gamba. S'è trattato di uno scontro di gioco contro il suo ginocchio, ed è proprio in quel punto che si toccava uscendo dal campo.

