L'abbraccio tra i 'fratm' McTominay-Mazzocchi, il ko di Simeone ed il poker azzurro alle prese con le ripetute: le emozioni del mattino di Dimaro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 10 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli. Tornano a disposizione Lukaku, Marianucci e Neres che scendono in campo. Ieri pomeriggio non avevano sostenuto la seduta pomeridiana.

Giovanni Simeone si è infortunato durante la sessione di attivazione tecnica: l'attaccante argentino è stato portato a braccia dallo staff medico della SSC Napoli, impossibilitato ad uscire sulle proprie gambe.

Lavoro atletico per Lukaku, Gilmour, Buongiorno, Politano e McTominay, mentre Antonio Conte ha provato le esercitazioni tattiche in vista della sfida di oggi contro il Catanzaro di Alberto Aquilani.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 10: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:30 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della sedicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra.