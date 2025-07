Dopo i rumors che l'hanno accostato al Napoli, Darwin Nunez resta comunque in procinto di lasciare il Liverpool. L'attaccante dei Reds, finito con prepotenza nei radar degli azzurri prima dell'arrivo di Lorenzo Lucca dall'Udinese, partirà al 100%. Come confermato anche da Fabrizio Romano, considerato che non è neanche in panchina per la gara amichevole contro il Milan, Nunez partirà sicuramente in questa finestra di calciomercato.