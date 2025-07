Calciomercato Napoli, piace Swedberg del Celta Vigo come jolly offensivo: i dettagli sul classe 2004 | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il Napoli resta sempre vigile su Dan Ndoye, ma non intende farsi prendere per la gola come accaduto lo scorso gennaio per Garnacho del Manchester United. Lo svizzero resta il primo nome, ma non è l’unico che Giovanni Manna ha attenzionato nel corso di questi mesi. Al di là dell’idea Sterling - non è una cosa che può sbloccarsi a breve e serve un grosso contributo economico dal Chelsea - il direttore sportivo del Napoli ha da tempo un nome che lo stuzzica parecchio per la fascia sinistra. Stiamo parlando dello svedese - classe 2004 - Williot Theo Swedberg.

Napoli interessato a Swedberg del Celta Vigo

Ribadendo come Ndoye sia il piano A, il Napoli si sta comunque guardando intorno. Williot Theo Swedberg è un profilo che piace molto all’area tecnica dei partenopei. Parliamo di un ragazzo alto 187 centimetri, piede destro e che può giocare sia come ala sinistra che sotto punta. Lo svedese è un calciatore polivalente a cui piace anche il sacrificio in fase di non possesso proprio come chiede Conte. Quando è utilizzato sull'out sinistro, gli piace molto tagliare dietro la prima punta per andare al tiro oppure, quando viene utilizzato in zona più centrale, ha nell'inserimento senza palla una delle sue doti migliori. Con il Celta Vigo c’è un contratto in essere fino al 2027. Il Napoli lo tiene d’occhio perché non esiste solo Ndoye.

