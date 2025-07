Probabili formazioni Napoli-Catanzaro, le scelte di Conte e Aquilani influenzate dalle assenze: il possibile 11 titolare

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Dopo dieci giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, ci sarà la seconda amichevole degli azzurri. Oggi 26 luglio alla SKI.IT Arena di Carciato (calcio d’inizio alle ore 18) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Catanzaro, che milita nel campionato di serie B e che, nella scorsa stagione, ha raggiunto le semifinale dei playoff, dove è stato eliminato dallo Spezia.

Probabili formazioni Napoli Catanzaro: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Catanzaro, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Matteo Politano sarà assente per un risentimento muscolare, lo stesso vale per Billy Gilmour e Alessandro Buongiorno che sta svolgendo in questi giorni un lavoro di riatletizzazione. Da valutare Scott McTominay, che ha svolto lavoro personalizzato come Luca Marianucci, mentre non si sono visti ieri pomeriggio in campo Romelu Lukaku, David Neres e Frank Zambo Anguissa. In mattinata, invece, in campo Lukaku, Neres e Marianucci che potrebbero andare in panchina.

Negli allenamenti di questi primi giorni Antonio Conte ha spesso schierato insieme Beukema-Rrahmani, candidati a partire dall'inizio. Con Di Lorenzo e Olivera, eventualmente. A centrocampo i terzetti sono stati impiegati così: De Bruyne-Lobotka-Raspadori e Vergara-Hasa-Coli Saco. In attacco pochi dubbi, col forfait di Politano e forse Neres: potrebbe agire Zanoli ala destra con Noa Lang a sinistra a supporto di Lucca.

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025:

Portieri : Meret, Contini, Turi, Ferrante.

: Meret, Contini, Turi, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli.

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori.

QUI CATANZARO - Il club calabrese sta svolgendo il proprio ritiro pre campionato a Spiazzo, nella vicina Val Rendena. Per l’occasione il Catanzaro sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, già sold out da diversi giorni.

Ventinove i giocatori che il tecnico Aquilani ha portato con sé nel ritiro trentino, dove sono arrivati anche i neoacquisti Frosinini (ex Trento), Di Chiara, Rispoli, Nuamah, Sayha Seha, Bashi, Alesi, Marietta.

I convocati per l’amichevole contro il Napoli:

Portieri : Pigliacelli, Marietta, Borrelli.

: Pigliacelli, Marietta, Borrelli. Difensori : Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia.

: Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia. Centrocampisti : Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli.

: Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli. Attaccanti: Arditi, Biasci, Buso, D’Alessandro, Iemmello, Oliviero, Pittarello, Sayha, Volpe.

Nell'ultima amichevole, giocata il 22 luglio contro la Social Football Academy e vinta 3-1, il Catanzaro si è schierato con un 3-4-3:

Pigliacelli (65’ Marietta); Bashi, Antonini, Verrengia (65’ Di Chiara); Pompetti (45’ Biasci), Rispoli (65’ Oliviero), Petriccione (72’ Maiolo), Pontisso (72’ Arditi); D’Alessandro (65’ Pompetti), Iemmello, Volpe.

SSC Napoli-Catanzaro: le probabili formazioni

Di seguito quindi le probabili formazioni di Napoli-Catanzaro: