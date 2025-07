Il Mattino - Sterling non è un'ossessione per Conte: il piano del Napoli

Calciomercato Napoli - Sterling può essere l’alternativa a Ndoye per il mercato del Napoli. Il calciatore di proprietà del Chelsea non rientra nei piani del club inglese che vuole liberarsene un po’ come fece con Lukaku la scorsa stagione.

Sterling Napoli, le ultime

Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, per Antonio Conte, Sterling al momento non rappresenta un’ossessione come lo era un anno fa Lukaku. Il Napoli ritiene che l’eventuale colpo Sterling possa maturare solo ed esclusivamente ad agosto inoltrato quando la situazione sarà più chiara su Ndoye che resta la priorità di Manna.