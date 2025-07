Highlights partitella Napoli, Blu-Rosa 1-3: i gol di Lucca, Simeone, Rrahmani e Raspadori! De Bruyne spreca | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Durante il quindicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, ci siamo goduti una partitella a metà campo tra gli azzurri presenti in campo, terminata per 3-1 in favore della squadra rosa contro i blu. Clicca su play per rivedere gli highlights della partitella disputata in allenamento a Dimaro!

Highlights partitella Napoli a Dimaro: il video

Ecco le squadre della partitella in allenamento della SSC Napoli, di cui vi proponiamo gli highlights con la vittoria dei rosa per 3-1 sui blu:

BLU : Contini, Sgarbi, Juan Jesus, Obaretin, Hasa, Spinazzola, Mazzocchi, Vergara, Coli Saco, Simeone, Zerbin

: Contini, Sgarbi, Juan Jesus, Obaretin, Hasa, Spinazzola, Mazzocchi, Vergara, Coli Saco, Simeone, Zerbin ROSA: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Lucca, Lang.

In gol, Lorenzo Lucca, Giovanni Simeone, Amir Rrahmani e Giacomo Raspadori. Due legni per Simeone, una traversa per Sgarbi e Spinazzola e un palo per Juan Jesus. E poi un paio di occasioni sprecate da Kevin De Bruyne, nelle immagini a cura di CalcioNapoli24.

Highlights partitella SSC Napoli

Ecco la cronaca della partitella di ieri pomeriggio:

18:46 - Finisce la partitella: 3-1 per i rosa.

15' SUPER GOL di Jack Raspadori! Si gira, spalle alla porta, e come con un colpo di biliardo punisce i blu.

14' Occasione Noa Lang, bel tiro ma Contini respinge

12' Ancora un altro legno per il Cholito: Simeone colpisce il palo!

11' Palo di Juan Jesus!

10' Gran giocata di De Bruyne nello stretto, difende palla e sembra impossibile rubargliela: applausi dagli spalti!

8' GOL Rrrahmani, 2-1 per i rosa! Amir ruba palla senza fallo a Simeone e calcia forte e preciso sotto la traversa, trovando la rete

8' Kevin De Bruyne sfiora il gol! Conclusione ravvicinata, ma KDB tira fuori e Continiringrazia

7' Gran giocata di Rrahmani che dribbla due uomini nello stretto ed esce da una situazione complicata in difesa

5' Ancora una gran parata di Alex Meret! Questa volta ferma Sgarbi, tiro potente ma respinto dal friulano

4' Palo per Simeone!

4' Che occasione per Zerbin! Gran tiro a giro dalla sinistra sul palo opposto, ma Meret è preciso e fa una gran parata

2' Traversa di Sgarbi!

18:31 - Inizia il "secondo tempo"!

10' Simeone sfiora la doppietta! Tiro a giro del Cholito ma Meret è posizionato bene

9' Traversa da metà campo di Spinazzola, i tifosi applaudono il gesto tecnico dalla distanza dell'azzurro!

7' GOL DI SIMEONE, 1-1! Azione rocambolesca, partita proprio dal Cholito, poi dopo il cross di Vergara, la tocca Zerbin e va in tap-in proprio l'argentino

6' GOL DI LUCCA! Si gira da posizione spalle alla porta e trova la prima rete: 1-0 per i rosa

5' Zerbin prova il destro dalla distanza, di un filo fuori!

2' Destro di De Bruyne, che sfiora il palo!

1' Occasione Rrahmani e Lang!

18.20 - Inizia la partitella!