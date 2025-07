Attacco vs difesa, l'allenamento integrale di Conte a Dimaro col... super gol di Neres! | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Terminato il primo dei due ritiri, quello in Val di Sole, degli uomini di Antonio Conte. E nel giorno di riprese open, nella mattinata del giorno 9, vi abbiamo mostrato il quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Trentino.

Vogliamo farvi vedere l'intera esercitazione attacco vs difesa, agli ordini di Antonio Conte. In cui erano assenti Lukaku-McTominay, ecco le squadre:

ARANCIONI : Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Neres, Lucca, Noa Lang.

: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Neres, Lucca, Noa Lang. BLU: Meret/Contini; Mazzocchi, Marianucci, Jesus, Spinazzola; Vergara, Hasa, Raspadori; Zanoli, Simeone, Zerbin/Sgarbi.

L'esercitazione prevedeva che gli arancioni facessero partire la manovra in una metà del campo di Carciato. E i blu dovevano recuperare palla e ripartire, con l'obiettivo di superare la metà campo. E poi le due squadre si sono invertite. Protagonista è stato David Neres, autore di un ottimo gol dopo il triangolo Noa Lang-Lucca.