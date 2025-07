D'Angelo: "Credo in un mister X per l’esterno offensivo. Il Napoli ha scelto il sesto centrocampista"

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a ‘Radio NapolI Centrale’:

“Ndoye era il preferito per questioni tecnico-tattiche. Mentre i profili di adesso sono più offensivi di Ndoye. Bisogna capire il Napoli che tipo di investimento voglia fare. Zaccagni? Difficile per le questioni di mercato della Lazio. Poi ci sono le piste inglesi che portano a Sterling e Grealish. Ma forse il Napoli sta lavorando per un mister X. Mi aspetto un nome che non è ancora uscito, perché gli altri nomi hanno caratteristiche troppo offensive. Juanlu Sanchez? Non è mai stata una priorità per il Napoli: sto parlando sia del giocatore stesso che nel ruolo. Una volta sfumato Ndoye, di fatto, il Napoli ha la priorità di completare l’attacco. Miretti? Lui è il profilo scelto dal Napoli per fare il sesto centrocampista, ma questo si farà più in là”.