Dopo lo spavento dei giorni scorsi, Piotr Zielinski sta meglio.

Piotr Zielinski

Zielinski può esserci a Bergamo

Come riporta Il Mattino, il centrocampista sta smaltendo i postumi dell'influenza e proverà a stringere i denti a Bergamo. Un tassello importante per lo scacchiere di Walter Mazzarri che attende tutti i suoi calciatori a Castel Volturno per cominciare a fare sul serio in vista della gara con l'Atalanta.

