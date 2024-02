Tuttosport - Zielinski ha rifiutato offerta da 5 milioni per non rinnovare: ecco quanto guadagnerà all'Inter

Notizie Napoli calcio. Tra Piotr Zielinski ed il Napoli è ormai rottura: il centrocampista polacco è in scadenza a giugno ed a breve firmerà con l'Inter per la prossima stagione, con il Napoli che ha deciso di escluderlo dalla lista Champions.

Zielinski ieri è stato escluso dalla lista Uefa del Napoli, ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna di Tuttosport:

Una decisione forte che non fa altro che confermare, indirettamente, la volontà del centrocampista polacco di non rinnovare il contratto col Napoli e lasciare la squadra il 30 giugno. Nonostante un’offerta da 5 milioni, Zielinski accetterà quella da 4.5 milioni per 4 anni dell’Inter.