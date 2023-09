Tuttosport - Le scelte di Garcia contro il Braga: novità in difesa ed attacco

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle possibili scelte di Rudi Garcia stasera contro il Braga:

"Garcia, con ogni probabilità, si affiderà ai titolarissimi: out dai convocati Gollini per infortunio e Demme, escluso dalla lista Champions. È pronto a rientrare dal primo minuto Rrahmani, dopo lo stop di Genoa, affiancato da uno tra Juan Jesus e Ostigard, con il brasiliano leggermente in vantaggio.

A completare il reparto difensivo, davanti a Meret, ci sarà l’instancabile Di Lorenzo. Nessun dubbio a centrocampo per il tecnico francese che si affiderà, nuovamente, al trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti, al fianco di Osimhen e Kvara, ci sarà Politano, tra i migliori in queste prime uscite stagionali. Proprio Kvaratskhelia, così come Garcia, è chiamato a rispondere sul campo a un digiuno che dura dal 19 marzo".