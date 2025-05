Genoa, Ahanor in conferenza: "Segnare qui è stata una emozione indescrivibile: sognavo un gol prima della fine del campionato"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa di Serie A con le dichiarazioni live il giocatore del Genoa.

Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Genoa Honest Ahanor dopo Napoli-Genoa. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.

"Spero di ripagare la fiducia che mi sta dando il mister, segnare qui è stata una emozione indescrivibile: sognavo un gol prima della fine del campionato e alla fine è arrivato"

"Sapere di avere la fiducia di mister e staff per un giovane è tantissimo, a prescindere da come vada la partita: ti fa giocare tranquillo, come se fossi con gli amici"

"È stata una stagione difficile, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori cinque mesi: per un giovane è difficile, ma se la affronti con la testa giusta e sapere che hai tutti dalla tua parte te la fa vivere serenamente. Perchè poi ti senti pronto per dare una mano agli altri"

"Siamo una squadra in cui tutti tengono agli altri, non c'è un compagno unico che mi sta dando una mano in particolare"