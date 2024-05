CorSport - Udinese-Napoli, le scelte di Calzona: sorpresa sul sostituto di Kvara. C'è anche un'altra novità

Napoli decimato dalle assenze contro l'Udinese. La squadra allenata da Francesco Calzona deve infatti rinunciare a Kvaratskhelia, Raspadori, Gollini, Zielinski e Dendoncker. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport ci saranno due novità importanti nell'undici che scenderà in campo stasera a Udine.

Udinese Napoli, le scelte di Calzona

Napoli - Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport saranno due le novità di formazione nel Napoli. In difesa c'è la novità Ostigard al posto di Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha recuperato in extremis per la gara odierna, ma non è al meglio della condizione. Per questo motivo, Calzona sembra aver scelto il centrale ex Genoa. Il resto del reparto difensivo vedrà la riconferma di Olivera a sinistra con Rrahmani e Di Lorenzo davanti al portiere Meret.

A centrocampo non ci sarà Zielinski. Spazio dunque al terzetto che aveva giocato la scorsa settimana nel settore centrale del campo ovvero Lobotka, Anguissa e Cajuste. In attacco la sorpresa più grande è Lindstrom al posto dell'infortunato Kvaratskhelia. Calzona ha deciso dunque di puntare forte sul danese. Il resto del tridente vedrà all'opera Osimhen e Politano.