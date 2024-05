Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta sui suoi social le ultime notizie in merito al futuro allenatore del Napoli in maniera ironica, sottolineando sarcasticamente quindi come secondo lui neanche Aurelio De Laurentiis abbia ancora deciso chi sarà il nuovo tecnico:

"Conosco il nome del nuovo allenatore del Napoli, però non lo scrivo perché potrebbe leggerlo De Laurentiis e non voglio che lo conosca anche lui".