Ecco quando Garcia, Mazzarri e Calzona termineranno il loro contratto con il Napoli: ADL sta pagando al momento 3 allenatori

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Roma propone un articolo a firma di Giovanni Scotto che riporta le ultime notizie in merito al futuro allenatore della SSC Napoli:

Allenatori Napoli, 3 tecnici a libro paga per ADL

"Troppo costoso Conte: non trovano riscontri le ipotesi di richiesta di 9 milioni, ma anche una cifra più sostenibile (6.5 o 7) messa in un triennale sarebbe assai esosa. In linea di massima sia Gasperini che Pioli (in ordine di preferenza le prime scelte che risultano ad oggi) guadagnerebbero grossomodo la metà. Qualcosa meno la terza alternativa, Vincenzo Italiano, che dovrebbe fermarsi a poco più di 2 milioni, l’attuale stipendio di Garcia. A proposito, sia lui che Mazzarri e Calzona si libereranno dal Napoli il 30 giugno anche dal punto di vista economico. Ad oggi De Laurentiis paga tre stipendi, anche se i due successori di Garcia si sono fermati a contratti di pochi mesi con ingaggi poco significativi. Calzona di sicuro non resterà: lo aspetta la Slovacchia e le voci di una sua conferma non trovano sponde".