Tensione Bari: battibecco tra squadra e tifosi in aeroporto

"Chi ha ridotto il Bari in queste condizioni? Chi è il mandante di questo sfascio? Chi ha potuto metter su un incubo del genere con un finale che meriterà ben altri approfondimenti (via Iachini, squadra in mascherata autogestione)? Anche a Cittadella è andato in scena uno spettacolo (si fa per dire...) mortificante". Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, senza mezzi termini, dopo l'ennesimo pomeriggio deludente del Bari.

Sempre sulle pagine del giornale si legge, "tensione in aeroporto, infine. Ieri, al ritorno della squadra dal Veneto, alcuni tifosi sono stati protagonisti di un battibecco con i calciatori biancorossi".