Tutti al tappeto con Patrizio Oliva nel nuovo spot di Union Gas e Luce | VIDEO

È in onda dal 5 maggio il nuovo spot di Union Gas e Luce.

Uno spot che unisce l'energia del marchio, con la passione e l'ispirazione di uno degli atleti più iconici d'Italia, Patrizio Oliva, testimonial dell’azienda leader nel settore dell’energia.

Nello spot il campione viene ripreso nella sua routine quotidiana, dalla sveglia del mattino fino al rientro a casa la sera, catturandone l'energia e la vitalità, attraverso uno sguardo ironico e irresistibilmente coinvolgente.

Impegno nella sostenibilità e vasta gamma di prodotti

Le offerte gas e luce di Union sono personalizzate in base alle esigenze specifiche dei clienti, garantendo costi imbattibili, soluzioni su misura e un supporto costante.

Ma Union non è solo gas e luce: l’azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui fotovoltaico, caldaie, condizionatori e wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tanti prodotti e soluzioni, dunque, progettati per aiutare i Clienti a risparmiare riducendo i consumi energetici, migliorando l'efficienza e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

"Perché Union non ti lascia mai solo"

Patrizio Oliva nello spot non è da solo: ad affiancarlo, in tutte le scene, ci sono due ragazzi vestiti di azzurro che rappresentano Union Gas e Luce, simbolo tangibile del supporto costante che l'azienda offre ai suoi clienti.

Non si tratta, dunque, solo di uno spot pubblicitario: è un'affermazione dell'impegno di Union ad essere al fianco dei propri clienti in ogni momento.

Lo spot rientra, infatti, in una campagna che consolida l’impegno di Union Gas e Luce nel far sì che le persone possano fare scelte sempre più consapevoli, in un mondo, come quello dell’energia, in continua evoluzione.

"È un vero piacere per me essere testimonial di un’azienda come Union Gas e Luce, che mette in primo piano le esigenze dei clienti – ha dichiarato Patrizio Oliva - Unire l'energia di Union alla mia routine quotidiana è stata un'esperienza unica e divertente. È stato un piacere vedere come, insieme al team di produzione, siamo riusciti a creare un ambiente coinvolgente, trasformando ogni istante in un momento indimenticabile”.

Disponibile Online e in TV

Lo spot, nella versione integrale di 60 secondi, è disponibile online sui canali ufficiali di Union Gas e Luce, e in tv nella versione di 30 secondi.