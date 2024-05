Rivoluzione Napoli imminente, ora c'è un grosso rischio che serpeggia negli spogliatoi

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica si sofferma sulla trasferta a Udine che il Napoli si appresta a giocare senza Kvaratskhelia e Raspadori non convocati:

"La rivoluzione nel Napoli è alle porte e c’è il rischio che diventi un altro alibi per la squadra, che si è avvicinata tra mille difficoltà alla trasferta- amarcord di oggi in Friuli. Non sono stati infatti convocati per due leggeri infortuni — come Zielinski, out già contro la Roma una settimana fa) Kvaratskhelia e Raspadori".