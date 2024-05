Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli nell'era Maradona, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport:

"Ho sentito delle voci sul nuovo allenatore del Napoli. Da quello che so io in questi giorni gira fortemente la voce del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. A me farebbe molto piacere, potrebbe andar bene. Attendiamo come andrà a finire".