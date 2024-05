Emergenza Napoli a Udine, spunta la staffetta in attacco per Calzona

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica si sofferma sulla trasferta a Udine che il Napoli si appresta a giocare senza Kvaratskhelia e Raspadori non convocati:



"Non sono stati convocati per due leggeri infortuni — come Zielinski, out già contro la Roma una settimana fa) Kvaratskhelia e Raspadori, le cui assenze costringono Francesco Calzona a dare una chance a Lindstrom dal 1’ sulla sinistra. A destra sarà invece staffetta tra Politano — non al top della sua condizione — e il più tonico Ngonge, pronto a subentrare nel secondo tempo. In difesa l’altra novità, con Ostigard preferito al convalescente Juan Jesus".