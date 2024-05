Malagò: “La riforma Abodi sarà una figuraccia in tutto il mondo”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato intervistato da Repubblica in merito al documento di riforma presentato dal ministro per lo sport Abodi alla Figc: “Lo dico con molta franchezza, ho seri dubbi che questo discorso possa essere accettato dagli organismi sportivi internazionali. Quindi, quantomeno, prima di prendere qualsiasi posizione a livello normativo questo va verificato. Altrimenti si rischia la figuraccia mondiale e, purtroppo, i governi italiani non sono nuovi a situazioni simili. In passato, sono state sostenute posizioni che poi sono stati costretti a modificare. Ci eravamo già passati”.