CorSport su Lindstrom: il Napoli si aggrappa all'uomo del mistero stasera a Udine

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Jesper Lindstrom che stasera dovrebbe partire titolare contro l'Udinese:

"Sofferente, decimato, senza Kvara e Raspadori e improvvisamente aggrappato a lui: Lindstrom, l’ uomo del mistero. La freccia sinistra del tridente con Osi e Politano. L’acquisto più ricco di un’estate fa: 25 milioni di euro. Boom. Ma il colpo è rimasto in canna: finora, in campionato, il danese ha giocato dal primo minuto soltanto una volta; due contando anche la Coppa Italia, per altro l’ultima: correva ancora l’anno 2023. Di lui si è scoperto poco o nulla, se non che nessuno dei tre allenatori gli ha mai dato veramente fiducia".