Iannicelli: "Film scudetto Napoli, è stato imposto alle sale un prezzo troppo alto!"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, commenta sui social il prezzo del film Sarò Con Te:

"Avrei desiderato un biglietto popolare per assistere al film “Sarò con te” che celebra il terzo scudetto del Napoli. Bella l’idea del presidente-produttore cinematografico di raccontare al cinema l’epopea tricolore, ma il biglietto è troppo salato. E’ stato imposto alle sale un prezzo di 12 euro che diventa 14 in prevendita. Troppo, decisamente troppo in relazione sia al prezzo corrente delle prime visioni sia della condizione economica e sociale. Un prezzo più abbordabile avrebbe permesso a tutti, davvero tutti i tifosi azzurri di rivivere le emozioni di un’annata passata alla storia".