Il Roma, Scotto a CN24: "Lindstrom titolare a Udine? Non escludo una sorpresa. Ngonge miglior acquisto stagionale del Napoli"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Sarà una formazione abbastanza inedita quella del Napoli. Mi aspetto Ostigard al posto di Juan Jesus con Cajuste a centrocampo. Davanti c'è la curiosità di vedere cosa farà Calzona visto che si parla di Lindstrom titolare così come potrebbe esserlo Ngonge per Politano non al meglio. Occhio però alla sorpresa Traorè a sinistra; garantirebbe più dinamismo e copertura.

L'Udinese deve fare una gara d'attacco perché le dirette avversarie per la salvezza hanno vinto. Il Napoli prende gol da 14 gare consecutive e non vince da un mese, ha bisogno di blindare la porta e portare una vittoria a casa che può essere importante visti anche i passi falsi di Fiorentina e Lazio. Ngonge credo sia il miglior acquisto di questa stagione. Il Napoli non può cedere ora Lindstrom, c'è il rischio di fare una forte minusvalenza. Credo che il danese venga riconfermato anche la prossima stagione.

Samardzic? De Laurentiis ha fatto capire che alcune situazioni di mercato non sono andate per problemi con agenti o con i calciatori. Nel caso di samardzic, il problema era suo padre che si è messo di traverso durante la trattativa. Probabilmente non c'è stata mai la reale voglia di trasferirsi a Napoli. Gli azzurri sono certamente alla ricerca di un profilo del genere".