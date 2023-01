"Ti ha chiamato De Laurentiis?" Spunta il vero motivo della lite Ancelotti-Gattuso

Ultime notizie calcio - Una telefonata mai arrivata, una bugia anche mal detta in un messaggio confidenziale: così la panchina, quella del Napoli, passata sottotraccia da Ancelotti a Gattuso, è diventato l’alto tradimento di un’amicizia ventennale.

Ieri si sono affrontati, prima del match il saluto freddo e convenzionale con Gattuso che cerca Ancelotti per il timido abbraccio, prima della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia, semifinale che Rino ha perso ai rigori per 5-4. Come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera, la verità è che Ancelotti

Ma il vero motivo sta in una telefonata di Ancelotti a Gattuso:

Fino a quella telefonata che Ancelotti ha aspettato per giorni e che non è arrivata. Aurelio De Laurentiis stava esonerando Carlo e parlava con Gattuso, il successore. Carletto non avrebbe giudicato il figlioccio che sfruttava la grande occasione. Gli aveva anche inviato un messaggio: «ti ha chiamato De Laurentiis?». Perché qualcuno gli aveva sussurrato le manovre di casa Napoli. Rino senza esitare: «No, te lo direi se così fosse». Il giorno 8 dicembre del 2019, dopo il 4-0 allo Genk in Champions, De Laurentiis manda via Ancelotti. E annuncia Gattuso. Il telefono non squilla, né ci sono parole tra i due quando s’incontrano nel centro sportivo di Castel Volturno: Carlo raccoglie le sue cose e saluta i dipendenti, Rino arriva con il suo staff. Ed evita il confronto, evita anche l’incrocio di sguardi. Storia di un amore che finisce nel silenzio e che si sostanzierà qualche tempo dopo di telefonate di circostanza, veloci. L’ultima, come ha rivelato Gattuso, un anno fa. Ancelotti ha però nella testa una sua frase: «Quando sono arrivato a Napoli la squadra non stava bene fisicamente»".