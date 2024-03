Tesoro Osimhen, con i 130 milioni arrivano Goretzka, Sudakov e uno tra David o Gimenez

Ultimissime notizie Napoli - Napoli pronto a diventare protagonista del prossimo calciomercato estivo, perché ci sarà tanto movimento in casa azzurra con una rivoluzione già annunciata vista la cessione di Osimhen che ha una clausola di 130 milioni di euro ed è pronto all'addio. Una cifra molto importante che sarà poi subito investita dal presidente.

Calciomercato Napoli: via Osimhen, arrivano i campioni

Oro per il mercato del Napoli con il tesoro che può arrivare dall'addio di Osimhen e il club pensa subito come investire quei soldi. Perché, come scrive il Corriere dello Sport, sono tanti i nomi finiti nel mirino del Napoli che ora punta forte su campioni come Goretzka, Sudakov e uno in attacco tra David e Gimenez.

De Laurentiis interverrà in ogni reparto partendo dalla difesa e ha già iniziato a progettare il futuro. Il club continua a valutare identikit e profili, obiettivi, tentazioni e idee. E grandi nomi: Leon Goretzka, 29 anni, è un colosso tedesco di 189 centimetri che spadroneggia nel centrocampo del Bayern Monaco piace tanto al club azzurro e anche alla Juve. Un'altra stella che può arrivare è quella che porta il nome di Georgyi Sudakov, 21 anni, dello Shakhtar e della nazionale ucraina per cui, a gennaio, Adl è arrivato a offrire 40 milioni di euro. Incassando picche da Donetsk: lo valutano più di 50 milioni, piace a tanti (Juve compresa) e l’idea è quella di innescare un’asta. Ma il Napoli ha mosso i passi più concreti, finora. Nella lista dei centrocampisti compare anche Lewis Ferguson del Bologna.

In attacco poi per sostituire Osimhen si pensa al centravanti del Lilla, Jonathan David, canadese nato a New York, e quello del Feyenoord, Santiago Gimenez, messicano nato a Buenos Aires, sono le prime opzioni per caratteristiche, prospettive, età (rispettivamente 24 e 21) e gol in dote (22 e 24 tra campionati e coppe varie). Entrambi valgono una cinquantina di milioni, entrambi. Resta vivo l'interesse per Joshua Zirkzee.