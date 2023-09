Staff tecnico Garcia e ADL ieri hanno concesso una giornata di riposo alla squadra: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Giornata di riposo ieri per gli azzurri, dopo Braga-Napoli. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Già mercoledì mattina staff tecnico e De Laurentiis hanno deciso di far saltare la seduta di allenamento prevista a Braga (ospiti nel complesso sportivo della squadra di casa) e anticipare il rientro. Concedendo, di fatto, una giornata senza allenamento. La ripresa è prevista per oggi. Garcia e i suoi collaboratori hanno optato per questa decisione non solo per le esigenze organizzative della trasferta ma anche per concedere ai calciatori di trascorrere qualche ora in più in famiglia".