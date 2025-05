Stadio Maradona, oggi vertice De Laurentiis-Manfredi! Ci sarà anche il prefetto, si parlerà pure della festa scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - È programmato per oggi l'incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis sulla riqualificazione dello stadio Maradona. Lo annuncia Il Mattino.

“Incontro che si terrà in serata, in Prefettura, alla presenza del prefetto Michele Di Bari. Si parlerà anche di una eventuale festa scudetto. Molto probabile sia presente anche la Regione, titolare dei Fondi europei per la ristrutturazione degli stadi di proprietà pubblica.

Tuttavia De Laurentiis e Manfredi prima di arrivare in Prefettura si vedranno da soli in un albergo cittadino per discutere dello studio prodotto dal Comune, il Masterplan sulla riqualificazione dell'impianto di Fuorigrotta”