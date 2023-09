"Situazioni anomale". Allenamenti di sera e zone interdette: cosa recrimina Bonucci alla Juve

Notizie Calcio - Continua la tensione Bonucci-Juventus nonostante la separazione col passaggio, nel rush finale di mercato, del difensore all’Union Berlino che ora affronterà il Napoli in Champions League. L’atleta ha infatti deciso di far causa al club bianconero con la richiesta di risarcimento per danni di natura professionale e di immagine.

Perché Bonucci ha fatto causa alla Juventus

Il giocatore ritiene che la decisione di essere messo fuori rosa sia stata premeditata e che si siano create una serie di situazioni anomale in questo periodo. Come allenamenti di sera e in orari differenti rispetto a quelli della prima squadra, senza la presenza dello staff tecnico, e il mancato accesso ad alcune zone del centro sportivo della Continassa come la palestra, la piscina e il ristorante. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.