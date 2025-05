Gigi Cagni, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato i due fratelli Simone e Filippo Inzaghi quando erano allenati da lui al Piacenza:

"Sono due bravissimi ragazzi. Simone dotato di qualità tecniche che Pippo non aveva ma era più… giocherellone. Pippo un fenomeno, mai vista una ferocia simile. Hanno il calcio nel sangue e nella testa. E meritano i successi che oggi raccolgono. Simone Inzaghi però mi fa incazzare, dai, non può stare sempre sulla riga per tutta la partita…"