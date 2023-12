Il Mattino - Rudi Garcia inadeguato, ma non era l'unico problema: il mercato di De Laurentiis non convince

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino analizza Napoli-Inter e commenta le scelte di De Laurentiis:

"Ci sono da attendere i rientri degli infortunati ma non interventi sul mercato, esclusi decisamente da De Laurentiis. Infatti eventualmente sarebbero serviti in agosto per irrobustire la rosa campione d'Italia affidata a un allenatore, Garcia, dimostratosi inadeguato. Ma il problema non era soltanto il francese. Il Napoli non vince da oltre due mesi al Maradona, il calore della sua gente non riesce più a sostenerlo e a fare la differenza. I tre gol dei nerazzurri chiudono il libro dei sogni. Non è stato un passaggio di consegne perché al vertice è in atto un duello appassionante per le tifoserie dell'Inter e della Juve, due squadre che erano state surclassate dal Napoli di Spalletti".