Restyling stadio Maradona, Repubblica - Nessuna bocciatura di Uefa e Figc: Manfredi andrà avanti anche senza ADL

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul restyling dello stadio Maradona da parte del Comune di Napoli:

"Non c’è stata invece una bocciatura da Uefa e Figc, che hanno preso atto del progetto di restyling presentato dal Comune (nuovo appuntamento a fine estate) Per questo Manfredi andrà avanti lo stesso, anche senza il sostegno di De Laurentiis. Il sindaco si sta infatti già adoperando per cercare nuovi investitori - lettera inviata pure alla Regione Campania ed è convinto di mantenere il suo impegno per la candidatura della città come sede degli Europei 2032".