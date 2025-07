Vanja Milinkovic Savic al Napoli: svelato il numero di maglia, stessa scelta del fratello Sergej

Calciomercato Napoli - Da ieri sera Vanja Milinkovic Savic è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere serbo ha scelto anche il numero di maglia per la sua nuova avventura in azzurro. Lunedì sarà a Napoli e poi partirà con la squadra per il ritiro di Castel di Sangro.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Milinkovic arriva a Napoli in prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da 21 milioni di euro, come il valore della clausola. Ventidue sarà il numero di maglia, lo stesso numero del fratello Sergej all’Al-Hilal.

Dopo aver sbrigato tutte le pratiche, Milinkovic ha lasciato la Capitale per dirigersi a Torino. Un ultimo weekend piemontese prima di iniziare la nuova avventura sul Golfo. Lunedì è atteso a Napoli ma non avrà nemmeno il tempo di sfare le valigie: partirà il giorno seguente con il resto della squadra per Castel di Sangro, per la seconda parte del ritiro estivo azzurro".