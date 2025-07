Calciomercato Napoli, Tuttosport - Perché Conte ha scartato Kubo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport spiega perché Conte ha scartato Kubo:

"Un colpo tira l’altro in casa Napoli: neanche il tempo di godersi l’arrivo del settimo innesto di questa campagna acquisti estiva (il portiere Vanja Milinkovic Savic dal Torino) che i Campioni d’Italia stanno accelerando per regalare ad Antonio Conte altri due rinforzi. L’obiettivo principale rimane sempre l’esterno offensivo di piede destro. Specifica da non sottovalutare, visto che è costata il posto nel casting in attacco al giapponese Kubo (Real Sociedad)".